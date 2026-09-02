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Садовник Чусов из Павловского Посада вырастил тыкву весом 700 кг

Садовник Чусов из Павловского Посада вырастил тыкву весом 700 кг

Садовод из Павловского Посада Александр Чусов вырастил в новом сезоне несколько гигантских тыкв, масса одной из которых может приблизиться к 700 килограммов.

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