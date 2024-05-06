Yen's First Intervention Rally Owed Very Little to Short Squeeze By Garfield Reynolds, Bloomberg Markets Live reporter and strategist The first of Japan’s apparent twin interventions last week may have capped USD/JPY for some time to keep the pair under 160.
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