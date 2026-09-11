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Орловские новости

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Сын спикера Музалевского стал соучредителем компании «Мидгард» в Орле

Сын спикера Музалевского стал соучредителем компании «Мидгард» в Орле

Компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды. Вторым учредителем стал Глеб Игонин, ранее вместе с Музалевским создавший фирму, управляющую ночным клубом в Орле.

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