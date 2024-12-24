Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Поставил флаг, как знамя Победы»: бойцы рассказали о штурме Новопустынки

«Поставил флаг, как знамя Победы»: бойцы рассказали о штурме Новопустынки

Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Новопустынка Донецкой Народной Республики и о ходе штурма.

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