Минздрав РК: При крушении самолета в аэропорту Актау выжили шесть человек

При крушении самолета в аэропорту Актау выжили шесть человек. Об этом сообщила в среду, 25 декабря глава Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Минздрав РК) Акмарал Альназарова, информирует РИА Новости.
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