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Рязанские новости

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ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов в Рязанской области

ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов в Рязанской области

По предварительным данным, в Рязанском округе №157 лидирует Андрей Красов с 56,23%, в Скопинском округе №158 — Лиана Пепеляева с 58,47%.

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