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Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Ардой», «Локомотив» против «Дарул Такзим»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Торпедо» – «Краснодар-2» – 11:30   «Динамо» Россия – «Арда» Болгария – 16:00   «Локомотив» Россия – «Дарул Такзим» Малайзия – 16:30   «Торпедо» – «Нефтехимик» – 17:30   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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