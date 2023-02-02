Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Ардой», «Локомотив» против «Дарул Такзим»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Торпедо» – «Краснодар-2» – 11:30 «Динамо» Россия – «Арда» Болгария – 16:00 «Локомотив» Россия – «Дарул Такзим» Малайзия – 16:30 «Торпедо» – «Нефтехимик» – 17:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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