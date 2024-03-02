Винисиус после гола в ворота «Валенсии» показал сжатую в кулак руку – жест движения Black Lives Matter. Вингера «Реала» называли «обезьяной» во время матча на «Месталье» в прошлом сезоне

В матче 27-го тура Ла Лиги на «Месталье» вингер «Реала» забил в добавленное к 1-му тайму время. Празднуя гол, Винисиус показал трибунам поднятую вверх правую руку, сжатую в кулак – этот жест является символом движения Black Lives Matter.