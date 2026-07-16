В Польше захотели ввести режим полной готовности к войне

Министерство национальной обороны Польши разрабатывает изменения в законодательство, которые позволят ввести режим «полной готовности государства к войне» еще до официального объявления военного положения.
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