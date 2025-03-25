Шесть лет за "украденный" мусор. Как выносили приговор экс-главе "Эко-Комплекса" Карлу

Сторона защиты намерена добиваться обжалования приговора 24 марта Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшего генерального директора компании "Эко-Комплекс" Виктора Карла, которое рассматривали с декабря 2023 года.
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