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Россия идет на войну. Не смейте ей мешать

Россия идет на войну. Не смейте ей мешать

- так сказал мне мой давний друг из города Хмельницкий, с которым мы не разругались с 2011 года, что уже показатель.

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