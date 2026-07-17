НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Ростов» объявил о переходе Оласегуна из «Краснодара»

Олакунле Олусегун сменил команду. О трансфере 24-летнего нападающего объявил « Ростов ». С 2021 года нигериец принадлежал « Краснодару », а в прошлом сезоне играл за «Пари НН» и забил 5 голов в 26 матчах РПЛ .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии