«Ростов» объявил о переходе Оласегуна из «Краснодара»

Олакунле Олусегун сменил команду. О трансфере 24-летнего нападающего объявил « Ростов ». С 2021 года нигериец принадлежал « Краснодару », а в прошлом сезоне играл за «Пари НН» и забил 5 голов в 26 матчах РПЛ .
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