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Расстрелявшего москвичей в Абхазии отпустили из суда и снова объявили в розыск

Расстрелявшего москвичей в Абхазии отпустили из суда и снова объявили в розыск

Пострадавшие не дождались ни извинений, ни компенсации Спустя три года получила продолжение громкая история, произошедшая в Абхазии, где местный житель расстрелял двух москвичей на территории пансионата «Самшитовая роща».

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Абхазия - еще одно ярмо на шее России.
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1 д.
АВ
Александр Васильчиков
Мир не подконтрольный закону...
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