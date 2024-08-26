Депутат Аксаков: в РФ могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки

Четыре новые льготные ипотечные программы могут появиться в России в будущем. Они будут рассчитаны на молодых специалистов и работников в сферах промышленности, строительства и науки, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков "Парламентской газете".