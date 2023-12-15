Спецоперация РФ на Донбассе: уничтожены иностранные наемники из трех частей света Ольга ВайленкоСегодня стало известно о крупной победе российских сил на Донецком направлении, где была уничтожена значительная группа иностранных наемников, представлявших три разные части света.