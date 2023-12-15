Спецоперация РФ на Донбассе: уничтожены иностранные наемники из трех частей света Ольга ВайленкоСегодня стало известно о крупной победе российских сил на Донецком направлении, где была уничтожена значительная группа иностранных наемников, представлявших три разные части света.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии