Китай создал национальный стандарт для ИИ-агентов с идентификацией и контролем доступа

Национальный стандарт охватывает полный цикл управления агентами — от регистрации и выдачи учётных данных до взаимодействия и вызова внешних сервисовКитай опубликовал серию из 7 стандартов GB/Z 185-2026 для взаимодействия ИИ-агентов между собой.