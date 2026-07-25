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Китай создал национальный стандарт для ИИ-агентов с идентификацией и контролем доступа

Китай создал национальный стандарт для ИИ-агентов с идентификацией и контролем доступа

Национальный стандарт охватывает полный цикл управления агентами — от регистрации и выдачи учётных данных до взаимодействия и вызова внешних сервисовКитай опубликовал серию из 7 стандартов GB/Z 185-2026 для взаимодействия ИИ-агентов между собой.

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