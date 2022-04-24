Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Аятом», «Байтерек» против «Окжетпеса» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу. Таблица турнира здесь. «Нур-Султан» – «Аят» – 13:00 (ссылка на прямую трансляцию) «Байтерек» – «Окжетпес» – 14:00 (ссылка на прямую трансляцию) «Актобе» – «Рахмет» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.