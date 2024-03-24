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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер о будущем Сайнса: «Не собираюсь говорить о следующем годе. Остается еще 20 гонок – а это 20 шансов победить»

Руководитель «Феррари» высказался о дубле команды на Гран-при Австралии. «Это был потрясающий уик-энд – от начала до конца.

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