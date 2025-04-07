Неделя в Поморье начнётся с переменчивой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусовОблачно с прояснениями.