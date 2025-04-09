В 226 тысяч рублей обошелся билет на свадьбу лучшего друга жителю Купино

Житель Купинского района Новосибирской области задолжал деньги государству и кредитным организациям. По данным региональных приставов, в отношении гражданина было возбуждено 49 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, кредитных и налоговых платежей на сумму 212 тысяч рублей.