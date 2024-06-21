МАГАТЭ проинформируют об атаке ВСУ на подстанцию в Энергодаре

Сведения об очередной атаке Вооружённых сил Украины на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара доведут до Международного агентства по атомной энергии, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
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