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МАГАТЭ проинформируют об атаке ВСУ на подстанцию в Энергодаре

МАГАТЭ проинформируют об атаке ВСУ на подстанцию в Энергодаре

Сведения об очередной атаке Вооружённых сил Украины на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара доведут до Международного агентства по атомной энергии, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

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