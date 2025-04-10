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Кишинев делает новые шаги по обескровливанию Приднестровья

Кишинев делает новые шаги по обескровливанию Приднестровья

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Ленк побывал с трехдневным визитом на берегах Днестра – финское председательство пробует оживить диалог Кишинева и Тирасполя, перезапустить переговорный процесс, который находится в глубоком кризисе.

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