Win 2 Pro будет мощнее и получит систему охлаждения с двумя вентиляторами Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о характеристиках готовящихся к выходу смартфонов Honor Win 2 и Win 2 Pro.
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