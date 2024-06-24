Театр абсурда
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Театр абсурда

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Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Вашингтон - у вас проблема! Лондон - у вас проблема! Запад - у вас проблема! Притом такая серьёзная проблема, которая может, да что там - наверняка похоронит гегемонию западного мира, поскольку принцип divide et impera (разделяй и властвуй) перестал работать в мировой политике.

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