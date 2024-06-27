Рамзан Кадыров напомнил семьям террористов о существовании кровной мести

Глава Чечни пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан.По словам Рамзана Кадырова, сказанными на совещании с силовиками, власти Чечни видят "шайтанов", которые "засели в Европе", и потому, если есть подозрения на терроризм, необходимо наказывать весь их род.
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