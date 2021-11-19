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"Уже пробки в 9 баллов": изменение на дороге стало сюрпризом для водителей

"Уже пробки в 9 баллов": изменение на дороге стало сюрпризом для водителей

Во Владивостоке по адресу ул. Семёновская (между улицами Пограничная и Алеутская) недавно производился ремонт дорожного покрытия.

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