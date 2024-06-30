В Калуге разрисовали граффити Гагаринский мост

В Калуге стартовал обещанный международный фестиваль уличного искусства «Переход», в котором принимают участие художники из России, Индии и КазахстанаВ Калуге стартовал обещанный международный фестиваль уличного искусства "Переход", в котором принимают участие художники из России, Индии и Казахстана.