В Калуге разрисовали граффити Гагаринский мост

В Калуге стартовал обещанный международный фестиваль уличного искусства «Переход», в котором принимают участие художники из России, Индии и КазахстанаВ Калуге стартовал обещанный международный фестиваль уличного искусства "Переход", в котором принимают участие художники из России, Индии и Казахстана.
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