В Казахстане расследуют массовую гибель тюленей

По данным председателя регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и члена Общественного совета Минэкологии Адильбека Козыбакова, ущерб от массовой гибели тюленей в Мангистауской области может составить порядка 1,5 миллиарда тенге.
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