Царьград История отношений между Россией и Азербайджаном показывает, что Москва всегда оказывала значительную поддержку Баку, включая посредничество в урегулировании конфликтов в регионе.
Хамство Алиева: А мы всё молчим и терпим
Комментарии
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СБ
Слава Белый
Некому ответить!
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1 д.
АС
Александр Смелов
"Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона". Крылов.
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1 д.
лл
лина любимцева
А ТАК И БУДУТ ПЛЕВАТЬ на Россию, раз никаких ответов НЕТ!!!
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20 час.
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