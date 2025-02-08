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Хамство Алиева: А мы всё молчим и терпим

Хамство Алиева: А мы всё молчим и терпим

Царьград История отношений между Россией и Азербайджаном показывает, что Москва всегда оказывала значительную поддержку Баку, включая посредничество в урегулировании конфликтов в регионе.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Некому ответить!
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1 д.
АС
Александр Смелов
&quot;Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона&quot;. Крылов.
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1 д.
лл
лина любимцева
А ТАК И БУДУТ ПЛЕВАТЬ на Россию, раз никаких ответов НЕТ!!!
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20 час.
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