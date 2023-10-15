"Только для таджиков": Мигранты открывают медцентр "для своих"?

Обустраиваются ребята на захваченной землице. Начали с борделей и притонов. Пора и о здоровье подумать. Наши эффективные только глазки закатывают. Всё идет по плану.

В В

На Западе же прокатило развалить ЕС. Хотят и у нас тоже самое провернуть. Сегодня, те кто выступает за завоз мигрантов, это скрытые, но откровенные враги. Но, власть, как обычно, закатила глазки к небу и ничего не хочет видеть.