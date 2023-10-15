На Урале разгорелся скандал из-за возможного появления медцентра для мигрантов. Проект "крышует" консул Таджикистана.
"Только для таджиков": Мигранты открывают медцентр "для своих"?
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Обустраиваются ребята на захваченной землице. Начали с борделей и притонов. Пора и о здоровье подумать. Наши эффективные только глазки закатывают. Всё идет по плану.
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7 час.
В В
На Западе же прокатило развалить ЕС. Хотят и у нас тоже самое провернуть. Сегодня, те кто выступает за завоз мигрантов, это скрытые, но откровенные враги. Но, власть, как обычно, закатила глазки к небу и ничего не хочет видеть.
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11 мин.
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