Герой СВО Дугин рассказал о помощи на Херсонском направлении

Герой Специальной военной операции Алексей Дугин, награждённый "Орденом Мужества" и "Медалью Жукова", рассказал о боевом опыте в Чечне и на Запорожском и Херсонском направлениях, отметив важность взаимопомощи среди морских пехотинцев.
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