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Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Лениным и Россией при выходе из БРЭЛЛ

Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Лениным и Россией при выходе из БРЭЛЛ

Литва вышла из единой энергосистемы, и президент Науседа попрощался в Россией и Лениным.Гитанас Науседа, президент Литвы, попрощался с Лениным и с Россией.

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