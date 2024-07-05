Снова в небо: Конюхов совершит беспосадочный перелет к Северному полюсу

Легендарный путешественник Федор Конюхов отправился в очередное опасное приключение: вместе со своим напарником — мастером спорта международного класса Игорем Потапкиным он собирается установить новый мировой рекорд по арктическим беспосадочным перелетам.
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