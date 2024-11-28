Ученые выяснили, что долголетие зависит от здоровых мтДНК

Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) в составе международного научного коллектива определили участок человеческого генома, который отвечает за продолжительность жизни и способствует «здоровому старению».
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