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Сериалы для фестиваля «Пилот» в Иванове отберут Андрей Золотарёв и Сергей Минаев

Сериалы для фестиваля «Пилот» в Иванове отберут Андрей Золотарёв и Сергей Минаев

Конкурсная программа телесмотра в Ивановской области теперь будет формироваться по-новому.Устроители фестиваля сериалов «Пилот», который пройдёт в Иванове с 20 по 23 июня, объявили о новом принципе формирования конкурсной программы.

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