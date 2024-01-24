Федосеев день 24 января: традиции, запреты и молитвы Елена Галицкая24 января 2024 года в православном календаре отмечается Федосеев день, также известный как день памяти преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.
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