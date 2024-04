Режиссер Life By You считает такие игры, как The Sims, “самыми сложными ролевыми игра...

Режиссер Life By You считает такие игры, как The Sims, “самыми сложными ролевыми играми из когда-либо созданных”Режиссер Life By You – следующего противника The Sims – говорит, что симуляторы жизни – это “самые сложные ролевые и крафтовые игры”, когда-либо созданные.