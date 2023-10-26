МРОТ вырастет на 18,5% с 1 января 2024 года: кто получит прибавку и как это отразится на зарплатах Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года.
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