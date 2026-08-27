Экс-солдата из Британии внесли в базу "Миротворца" за подарки сиротам Донбасса

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший военнослужащий британской армии Майкл Джонс был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" после его первой поездки в Донбасс с подарками для воспитанников одного из детских домов в 2023 году.