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ТАСС

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Экс-солдата из Британии внесли в базу "Миротворца" за подарки сиротам Донбасса

Экс-солдата из Британии внесли в базу "Миротворца" за подарки сиротам Донбасса

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший военнослужащий британской армии Майкл Джонс был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" после его первой поездки в Донбасс с подарками для воспитанников одного из детских домов в 2023 году.

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