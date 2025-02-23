«Пап, я тебе приготовила подарок на 23 февраля, но я не покажу его сейчас. Ты приедешь, и я лично тебе его вручу»

Как семьи участников СВО поздравляют своих героев с Днем защитника Отечества«Пап, я приготовила тебе подарок, но покажу только, когда ты приедешь…» Эти слова сегодня звучат в сотнях семей, где отцы, сыновья и братья находятся вдали от дома, исполняя свой долг.