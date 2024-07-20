Захарова: милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности

Милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности. На это указала официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о пересмотре в скандинавском государстве самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Российской Федерацией.
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