Живущая в США блогерша назвала разницу между россиянами и американцами

Популярная блогерша из России Соня Есьман сравнила российских и американских фанатов. В интервью инфлюенсерше Марине Могилько, доступном на YouTube, она призналась, что у нее тесные взаимоотношения с русскоязычной аудиторией.
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