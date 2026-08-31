Переговорщик США по Украине уволился со своего поста

Вашингтон теряет одного из ключевых участников украинского переговорного трека. Министр сухопутных войск США Дэниэл Дрисколл подал в отставку после месяцев напряжённости с главой Пентагона Питом Хегсетом.
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