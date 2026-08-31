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Царьград

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Переговорщик США по Украине уволился со своего поста

Переговорщик США по Украине уволился со своего поста

Вашингтон теряет одного из ключевых участников украинского переговорного трека. Министр сухопутных войск США Дэниэл Дрисколл подал в отставку после месяцев напряжённости с главой Пентагона Питом Хегсетом.

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