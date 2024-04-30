Exeed E08, флагманский минивэн от Chery, может быть запущен в 2024 году

На Пекинском автосалоне 2024 состоялся официальный дебют концепт-кара Exeed E08. Ожидается, что его цена составит около 400 000 – 500 000 юаней (55 200 – 69 000 долларов США), и он может быть запущен во второй половине этого года в версиях EV и EREV.