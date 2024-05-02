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Матч ФК "Ростов" - ФК "Балтика" 2 мая 2024: где посмотреть трансляцию

Матч ФК "Ростов" - ФК "Балтика" 2 мая 2024: где посмотреть трансляцию

Где и когда можно посмотреть матч Кубка России между "Ростовом" и "Балтикой".В четверг, 2 мая, в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится матч между футбольными клубами "Ростов" и "Балтика".

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