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СИРЕНЫ! Снова в Сочи угроза атаки – теперь беспилотники, повторная работа ПВО, всем покинуть берег!

СИРЕНЫ! Снова в Сочи угроза атаки – теперь беспилотники, повторная работа ПВО, всем покинуть берег!

Все силы и средства работают на защиту города, сообщает мэр. По данным мониторингового канала LPR, опасность по беспилотникам – по всей территории Причерноморья Кубани и в целом для всей территории региона – сообщения были опубликованы в 15.

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