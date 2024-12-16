Петербургские ученые разработали систему для контроля за мелким космическим мусором

Это позволит улучшить работу мониторинговых спутников Специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали универсальную систему прогнозирования количества мелкого космического мусора, движущегося в различных точках земной орбиты.
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