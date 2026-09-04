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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус получил желтую за споры с арбитром после матча с «Бетисом». Вингер «Реала» высказывал что-то на поле после свистка

Вингер « Реал » Винисиус Жуниор был наказан после окончания матча с « Бетисом » (0:1) в 4-м туре Ла Лиги .

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