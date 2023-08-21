Новости о размещении российских крылатых ракет в Никарагуа не могли остаться незамеченными мировым сообществом.
«Маленькая, да удаленькая»: Никарагуа позволяет России превратить территорию США в пролив
Комментарии
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Борис Зеленов
Давно пора…
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12 час.
Aнатолий Райков
Давно пора наказать Америку,только местных жителей,аборигенов индейцев жалко.А кто лояльно из президентов относился к России,тех нагло устранили.https://youtu.be/X7Yyf8gl78k
Чебурашка - Ядерный фугас [нейросеть]
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10 час.
Aнатолий Райков
Спокойно не живётся,всё свой нос везде суют,а может их успокоить на всегда и весь мир спокойно заживёт.https://youtu.be/iPRyWBTmMeU
ОРУЖИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ! Посейдон, стрелы бога, кинжал, климатическое оружие.
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10 час.
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