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«Маленькая, да удаленькая»: Никарагуа позволяет России превратить территорию США в пролив

«Маленькая, да удаленькая»: Никарагуа позволяет России превратить территорию США в пролив

Новости о размещении российских крылатых ракет в Никарагуа не могли остаться незамеченными мировым сообществом.

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Комментарии
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Борис Зеленов
Давно пора…
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12 час.
Aнатолий Райков
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