Disney инвестирует в Epic Games. Fortnite больше не будет прежним

Disney и Epic Games кооперируются для создания новой игровой и развлекательной вселеннойКомпании Walt Disney Company и Epic Games обнародовали планы сотрудничества, направленного на создание «новой игровой и развлекательной вселенной».
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